Man en vrouw veroordeeld voor autobranden Arnhem

Een 39-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Arnhem zijn veroordeeld tot respectievelijk drie jaar cel en 1,5 jaar cel voor een aantal autobranden in die plaats.

Arnhem werd sinds vorig jaar april geteisterd door een reeks autobranden. De man en vrouw ontkenden voor de rechter twee weken geleden daar ook maar iets mee te maken te hebben. Appjes waarin vuur en branden werden genoemd zouden niet gaan over autobranden, maar over buitenseks, verklaarden ze.

De rechtbank noemt die verklaring ongeloofwaardig, schrijft Omroep Gelderland. De man wordt veroordeeld voor het in brand steken van een auto en een bestelbus in april, waarbij het vuur oversloeg naar de voordeur van een woning. Dezelfde maand stichtte hij nog twee keer brand.

De vrouw stak in februari 2019 een bankstel in brand in een tunneltje onder woningen, die ontruimd moesten worden. Ook stak ze in april een schutting in brand. Voor de brandstichting van een bromfiets is ze vrijgesproken.

Maatschappelijke onrust

Volgens de rechter leverden drie branden direct gevaar op voor mensen die op dat moment in de woningen verbleven. Ook droeg het duo bij aan de maatschappelijke onrust die in Arnhem was ontstaan door de branden.

De man moet de gedupeerden ook schadevergoedingen betalen van in totaal 7700 euro.