Rus wint eindelijk eens in Miami en krijgt daarvoor een boks van Bertens

Arantxa Rus heeft voor het eerst de tweede ronde van het prestigieuze WTA-toernooi in Miami bereikt. De mondiale nummer 84 van de tennisranking won met 6-3, 6-2 van Marie Bouzková, die 47ste staat.

Kiki Bertens, die een bye heeft in de eerste ronde, moedigde Rus vanaf de zijkant aan en gaf haar Fed Cup-maatje een boks toen ze van de baan afkwam.

Succesje was wel weer nodig

Rus doet voor de achtste keer mee in Miami. Tot dusverre bleef ze drie keer in de kwalificatie steken en vier keer in de eerste ronde. Rus kon wel een succesje gebruiken, want ze won dit maar een van haar zes eerdere partijen.