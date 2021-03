Den Bosch als laatste Nederlandse basketbalploeg uitgeschakeld in Europe Cup

De basketballers van Heroes Den Bosch zijn uitgeschakeld in de Europe Cup. In de achtste finales verloor Den Bosch, de laatste Nederlandse ploeg in het Europese toernooi, met 92-83 van het Poolse Stal Ostrów.

Den Bosch begon goed aan het duel in de vertrouwde Bossche Maaspoort. De thuisploeg, die op papier een uitwedstrijd speelde, wist in het eerste kwart een maximale voorsprong van 11 punten op te bouwen.

Na een paar minuten warmdraaien kwamen de Polen wel wat beter in hun spel, waardoor de eerste periode werd afgesloten met 19-23 op de borden. In het tweede kwart nam de Poolse ploeg, die nog ongeslagen is in Europa dit seizoen, het initiatief over. Bij rust stond het 45-40.

Peptalk

In de tweede helft raakte de volgende ronde steeds verder uit zicht voor Den Bosch.

"We geven het zelf weg. We moeten niet naar de tegenstander kijken, zij zijn niet beter dan wij. We moeten blijven vechten, harder spelen", zo klonk de peptalk van de Belgische coach Jean-Marc Jaumin tijdens een time-out in het laatste kwart, bij een achterstand van 79-66.

De oppeppende woorden hadden enigszins effect, want in de slotfase maakte Den Bosch het de Polen, die derde staan in de sterke Poolse competitie, nog aardig moeilijk.

Den Bosch wist de achterstand nog even naar 5 punten te verkleinen, maar het offensief kwam te laat voor een plaats in de kwartfinales.