Ongeneeslijk zieke Melissa (25) die schreef over leukemie overleden

De ernstig zieke Melissa Kremer die bekend werd door haar Instagrampagina MijnKwaadbloed, is op 25-jarige leeftijd overleden. De jonge vrouw leed aan leukemie en schreef daarover op sociale media. Haar pagina werd door honderdduizenden mensen gevolgd.

"Ze is een ster aan de hemel", schrijft de familie op haar pagina. "Onze lieve, dappere Melissa zal voor altijd in onze gedachten zijn. Ze laat iets onbeschrijfelijk groots na, ontelbare lichtpuntjes voor jou en mij."

Kremer kreeg begin vorig jaar te horen dat ze voor de tweede keer leukemie had en dit keer ongeneeslijk ziek was. Tegen alle verwachtingen in lukte het haar om Kerst te halen, maar daarna ging het steeds slechter.

'Lichtpuntjes'

Op haar Instagram-pagina deelde ze openhartig hoe het met haar ging. Ze noemde de ziekte 'het monster' en wilde duidelijkheid scheppen rond het thema kanker. "Mensen denken bij kanker al gauw aan kleine kinderen of oude mensen", zei Kremer in januari bij Jinek. "Maar er zit nog een hele groep tussen die het ook gewoon kan krijgen."

Kremer wilde naar eigen zeggen haar verhaal delen om mensen te helpen en te inspireren. "Maar ook om te laten zien dat hoe eng, moeilijk en zwaar het leven ook is, er ook genoeg geluksmomenten zijn. Kleine lichtpuntjes, die ik mensen wil meegeven."

Boek

Haar verhalen en ervaringen deelde Kremer in haar boek Mijn kwaadbloed, waar ze nog tot op het laatste moment aan werkte. Begin deze maand werd de eerste versie gedrukt, binnen een halve dag werden daar 10.000 exemplaren van verkocht.

In januari brachten tientallen agenten op de Dam in Amsterdam een eerbetoon aan Kremer: