Netanyahu in exitpolls de grootste, maar meerderheid nog onzeker

Volgens de eerste exitpolls heeft de rechtse Likud-partij van premier Netanyahu met ruim 30 zetels de meeste stemmen behaald bij de parlementsverkiezingen in Israël. Daarna volgt Yesh Atid, van oppositieleider Yair Lapid, met een krappe 20 zetels.

Voor een meerderheid in het parlement zijn 61 zetels nodig. Daarom is het nog onduidelijk of de 71-jarige Netanyahu, die al twaalf jaar aan de macht is, zich kan opmaken voor een nieuwe termijn. Maar "hij lijkt daar wel kans op te maken", zegt NOS-correspondent Ties Brock.

"Hij verliest weliswaar een paar zetels, maar volgens de meeste exitpolls heeft hij, als een aantal rechtse en uiterst rechtse partijen met hem in zee wil gaan, kans op een kleine meerderheid", vertelt Brock in Nieuwsuur.

Brock benadrukt wel dat er op dit moment nog geen definitieve telling is en dat je bij exitpolls altijd een slag om de arm moet houden.

Op Twitter bedankt Netanyahu alvast zijn kiezers voor zijn "enorme" overwinning.