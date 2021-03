Exitpolls bij verkiezingen Israël laten geen duidelijke winnaar zien

Volgens de eerste exitpolls heeft de rechtse Likud-partij van premier Netanyahu met ruim 30 zetels de meeste stemmen behaald bij de parlementsverkiezingen in Israël. Daarna volgt Yesh Atid, van oppositieleider Yair Lapid met een krappe 20 zetels.

Voor een meerderheid in het parlement zijn 61 zetels nodig. Daarom is het nog onduidelijk of de 71-jarige Netanyahu, die al twaalf jaar aan de macht is, zich kan opmaken voor een nieuwe termijn.

Het zijn de vierde parlementsverkiezingen in bijna twee jaar tijd. In december vorig jaar bereikten de twee huidige coalitiepartners, Likud van Netanyahu en Blauw-Wit van Benny Gantz, geen akkoord over de begroting. Daardoor werd het parlement automatisch ontbonden.

Demonstraties

Een van de belangrijkste wapenfeiten van Netanyahu deze campagne was het snelle vaccinatieprogramma. Daarnaast waren er de diplomatieke akkoorden die Netanyahu tekende met verschillende Arabische landen.

Onverdeeld populair is Netanyahu allerminst. Al meer dan een half jaar zijn er wekelijks demonstraties bij zijn ambtswoning, die soms tienduizenden betogers trekken. Demonstranten vinden dat de premier moet aftreden vanwege een slepende corruptiezaak.