Online platform BackMe verwijdert account van Vizier op Links

Zij en ook een aantal andere opiniemakers worden "in de gaten gehouden" door het anoniem opererende account Vizier Op Links. Onbekend is welke persoon of personen hierachter zitten.

BackMe heeft internationale ambities en probeert voet aan de grond te krijgen in landen waar niet of nauwelijks sprake is van vrijheid van meningsuiting of persvrijheid, zoals Iran, Wit-Rusland, Turkije, Iran en China.

bestaat een paar jaar en is een inkomstenplatform voor journalisten, opiniemakers en kunstenaars. Mediamakers kunnen er een eigen 'community' opbouwen, wat hen minder afhankelijk maakt van een redactie of advertentie-inkomsten. Het platform biedt de mogelijkheid om content te plaatsen en via donaties geld op te halen.

BackMe heeft een open deur-policy. Iedereen is welkom, zolang mensen zich aan de wet houden en aan de voorwaarden van het platform.

Toch is er over het toelaten van Vizier op Links wel uitgebreid gesproken, laat Aarad weten. "Na veel discussie kwamen we tot het besluit om toch toegang te geven. Omdat we niet politiek stelling willen nemen en niet willen oordelen op basis van onze persoonlijke voorkeur of afkeur. Iemand weigeren voordat er wat is gepubliceerd past niet in ons beleid."

Betaald met bitcoins

Om anonimiteit te garanderen, wilde BackMe experimenteren met anonieme transacties. Zo kan er met bitcoins worden betaald. Vizier op Links was de eerste gebruiker waarbij dat gebeurde.

Aarad zegt dan ook niet te weten wie er achter Vizier op Links zit. In een verklaring laat hij nu weten dat het account is geschrapt, omdat het handelt in strijd met de bedoeling van het platform.