Kabinet biedt sprankje hoop, KNVB gaat verder: 'Weg naar publiek in stadions open'

Het verlengen van de huidige coronamaatregelen tot en met 20 april door het demissionaire kabinet heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse.

Die zou, in lijn met de maatregelen, op zondag 18 april in de De Kuip in Rotterdam zonder publiek moeten worden gespeeld. De bekerfinale verschuiven naar een datum later in het jaar is geen optie voor de KNVB.

Desondanks loopt het betaalde voetbal zich warm om in de laatste speelrondes weer publiek te verwelkomen in de stadions. De KNVB baseert zich daarbij op de aankondiging van demissionair minister Hugo de Jonge van VWS dat in april (op bescheiden schaal) gewerkt gaat worden met toelatingstesten voor publiek.

"Ik weet niet of de bekerfinale op die agenda staat", voegde De Jonge hier desgevraagd aan toe. "Dat moet ik navragen."

Betaald voetbal: 'Weg naar publiek in stadions ligt open'

Later op de avond kwam de KNVB met een opmerkelijke gevolgtrekking. "Nog niet eerder werd er zo concreet en positief perspectief geboden", is te lezen in een verklaring van de KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie.

"Voor de competities in het betaald voetbal betekent dit in elk geval dat in de Eredivisie dan nog vier en in de Keuken Kampioen Divisie nog drie speelrondes plus play-offs met (beperkt) publiek gespeeld kunnen worden dit seizoen. De weg naar publiek in de stadions ligt dus open en we zijn hier klaar voor."