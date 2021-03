Kabinet hoopt dat we de slechte prognoses kunnen verslaan

Zoals verwacht heeft het kabinet vanavond bekendgemaakt dat er tot 20 april zo goed als niets verandert aan de coronamaatregelen die van kracht zijn. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge kondigden op een nieuwe persconferentie alleen een versoepeling van de avondklok aan. Vanaf 31 maart gaat die niet om 21.00 uur, maar om 22.00 uur in.

"Het valt gewoon tegen", zei Rutte, duidend op de besmettingscijfers. Bij de vorige persconferentie twee weken geleden schetste hij nog de mogelijkheid van open terrassen met Pasen, als het R-getal niet hoger dan 1 zou zijn en de druk op de ziekenhuizen stabiel. "Maar we moeten constateren dat dat niet het geval is. We kunnen geen maatregelen loslaten."

Rutte zei de groeiende ontevredenheid en zelfs onrust onder de bevolking te begrijpen. "Maar we houden de vinger aan de pols. Als over een week de besmettingscijfers toch weer dalen, zullen we niet aarzelen om versoepelingen naar voren te halen. Dan zullen we snel handelen."

'We kunnen het'

"We kunnen de prognoses verslaan als we ons aan de regels houden", zei de premier. Toch blijkt uit onderzoek dat minder dan de helft van de Nederlanders thuisblijft bij klachten of regelmatig zijn handen wast. "Dat is geen verwijt, het is begrijpelijk dat het steeds lastiger wordt. Maar we kunnen de derde golf nog een keer voor ons uitschuiven."

Dat de avondklok vanaf eind deze maand een uur later ingaat, is volgens Rutte "een afweging tussen maximale impact van de maatregel en de handhaafbaarheid". Burgemeesters en de politie hebben gezegd dat de avondklok steeds moeilijker te handhaven is als het 's avonds langer licht blijft.

Bij het debat in de Tweede Kamer over het invoeren van de avondklok, op 21 januari, zei Rutte nog stellig dat de avondklok niet na 21.00 uur moest beginnen: "Als je het op na 21.00 uur gaat zetten, dan neemt het enorm af in effectiviteit. Dus het kan iets eerder beginnen, en ietsjes later zou ook kunnen, maar het moet tussen 20.00 uur en 21.00 uur plaatsvinden; daar moeten we gewoon eerlijk over zijn."

Nu zei Rutte dat de avondklok nog steeds effectief is bij een ingangstijd van 22.00 uur, al zal het minder zijn dan eerst.

Domper voor ondernemers

Voor ondernemers zal de boodschap van het kabinet "een enorme domper" zijn, denkt Rutte. Hij verzekerde hen dat de steunprogramma's niet zomaar zullen stoppen.

Verder werkt het kabinet aan een plan om bedrijven die door de coronacrisis in geldnood zitten, te helpen. Ondanks de eerdere steunpakketten hebben veel ondernemers hun reserves moeten aanspreken. Rutte: "We willen ze door de crisis helpen en weer een goede start geven als dit achter de rug is."

Lichtpuntje voor hoger onderwijs

Er is ook een klein lichtpuntje voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs. Door het gebruik van sneltesten zou het mogelijk moeten zijn om vanaf 26 april weer iedereen één dag in de week fysiek les te geven. Voorwaarde is wel dat de universiteiten en hogescholen het kunnen organiseren en dat de besmettingscijfers het toelaten. Minister De Jonge verwacht op 12 april de eerste levering van de zelftesten, die dan direct naar het onderwijs zullen gaan.

Echte versoepelingen worden eigenlijk pas verwacht als zoveel mogelijk kwetsbare mensen en ouderen gevaccineerd zijn. Volgens De Jonge zullen rond half mei ook de meeste 60-plussers een eerste prik hebben gehad. Ondertussen wordt het priktempo steeds verder opgeschroefd. "Begin juli kan iedereen een eerste prik hebben gehad en een derde van de mensen heeft dan ook al een tweede prik gehad. Het eind is in zicht, maar het is nog even taai. Voor ons allemaal", zei De Jonge.