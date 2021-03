Koopmeiners heeft knop omgezet: 'Eindronde halen met Jong Oranje is een eis'

Koopmeiners is kater over grote Oranje kwijt: 'Moest wel even wat uitleggen' - NOS

Hij had wel even iets uit te leggen aan zijn ploeggenoten. Kort na aankomst in het hotel van Jong Oranje in Boedapest werd Teun Koopmeiners even aan de tand gevoeld. "Nee, nee, niks negatiefs. Ze waren benieuwd naar de redenen waarom. Niet waarom ik gezegd had dat ik teleurgesteld was." Zondag had hij nog een prachtig doelpunt gemaakt voor AZ in de topper tegen PSV. Na afloop was hij goudeerlijk voor de camera, zoals eigenlijk altijd. Natuurlijk was hij liever naar Turkije afgereisd met het grote Oranje. "Dat zat in mijn hoofd", erkent Koopmeiners. "Natuurlijk wilde ik daar zijn. Maar nu ben ik alleen maar met de wedstrijd van morgen bezig. Ik vind het prachtig om hier te zijn." Bekijk hieronder de reactie van Teun Koopmeiners op 14 maart, twee dagen na de bekendmaking van de voorselectie van Oranje.

Koopmeiners mag pas 23 jaar oud zijn, hij presenteert zich al jaren als een stabiele prof. Dat constateerde Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, ook. "We hadden er al over gesproken aan de telefoon. Ik denk dat hij het heel goed verwoord heeft. Natuurlijk is hij heel teleurgesteld, dat mag ook. Maar toen hij kwam binnenlopen in het hotel zei hij: trainer, ik ben er nu, je kunt op me rekenen." Geen voorbereiding Woensdagavond om 21.00 uur moet Koopmeiners er staan tegen Roemenië, de ploeg van voormalig topspeler Adrian Mutu. "Voor een voetballer is het simpel: als je het fluitsignaal hoort, dan ga je. Maar het is wennen." Maandag was er een uitlooptraining. Dinsdag een tactische bespreking en later de uitvoering op het veld. Woensdagochtend is er nog even tijd voor de spelhervattingen. Kortom, van een gedegen voorbereiding is geen sprake. "Dat geldt voor alle ploegen", relativeert Van de Looi, die mede daardoor een beroep deed op spelers die ook de kwalificatiereeks al speelden. "Dat is niet de enige reden. Dit zijn de betere spelers van deze lichting. Ze hebben een hele goede kwalificatie gespeeld. Maar, natuurlijk is het nu een voordeel als ze al weten hoe we willen spelen."

Scherpen onder de lat tegen Roemenië De belangrijkste knoop die Erwin van de Looi moest doorhakken was die voor zijn eerste doelman. De bondscoach doet er niet geheimzinnig over. "Kjell Scherpen gaat keepen. Met Justin Bijlow heb ik al voor de voorlopige selectie gebeld en hem uitgelegd dat ik voor Scherpen zou kiezen als hij in de laatste twee wedstrijden voor het EK niet zou spelen. En Kjell heeft het ook hartstikke goed gedaan." Scherpen speelt af en toe zijn wedstrijden in de eerste divisie bij Jong Ajax, 15 in totaal dit seizoen. Bijlow kwam sinds begin november tot twee duels in de hoofdmacht van Feyenoord.

"Bijna iedereen kent het tactische plan", beaamt Koopmeiners. "Het is nu zaak dat iedereen op tijd fit is. En dan nog even de puntjes op de i zetten." Sven Botman en Cody Gakpo zijn de twee twijfelgevallen in de selectie. "Hij is fit en inzetbaar, maar we moeten even kijken wat slim is. Voor Gakpo geldt eigenlijk hetzelfde voor. We kiezen ervoor om hem morgen niet te laten starten, zodat hij tegen Duitsland er goed opstaat." Drie wedstrijden in zeven dagen "Het is een puzzel", vervolgt bondscoach Van de Looi. "We spelen drie wedstrijden in zeven dagen. Voor de clubs en de spelers komen er nog heel belangrijke weken aan. Dan zou het heel raar zijn om nu grote risico's te nemen.

