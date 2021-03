Reisadvies blijft negatief, dus 'Nederlanders zoeken massaal een campingplek'

Aanbieders van vakanties binnen Nederland zien - sinds gisteren bekend werd dat het reisadvies voor het buitenland tot na de meivakantie negatief blijft - de boekingen op hun website toenemen. Waar men vorig jaar rond deze tijd heel terughoudend was met het boeken van vakanties en bedrijven vreesden voor stuwmeren aan vakantiedagen, hakt men dit jaar sneller de knoop door. Vooral natuurvakanties zijn erg populair, waardoor de prijzen veelal zijn toegenomen. Dat zeggen vakantieorganisaties tegen de NOS.

"De meeste mensen willen sowieso op vakantie, men is er echt aan toe", zegt Elsje van Vuuren van toerismekenniscentrum NBTC. "Ze maken hun keuze op basis van wat mag en duidelijk is, dus op het moment dat bekend wordt dat Nederland op slot blijft, boeken ze in Nederland. Voor de zomer is nog veel onduidelijk, dus ligt er nog veel open."

'Wat is nog wel mogelijk'

Sinds het nieuws gisteren naar buiten kwam dat Nederland tijdens de meivakantie nog op slot blijft, is het verkeer op natuurhuisje.nl met 30 procent toegenomen ten opzichte van een week eerder, zegt Robert van Veen van die website. En dat gebeurt wel vaker bij persconferenties. Vooral als de boodschap negatief is, nemen de boekingen toe. Van Veen: "Mensen zijn dan op zoek naar wat nog wel mogelijk is. En het is nog mogelijk om een huisje in de natuur te boeken, dus gebeurt dat veel."

"Een piek? Is het nog een piek te noemen als het al maanden aanblijft?", vraagt Baptiste van Outryve van Roompot zich af. Sinds vorig jaar mei blijft de interesse voor de vakantieparken van Roompot enorm groot. Waar voorheen ook Duitsers en Belgen in deze tijd van het jaar de accommodaties vullen, bestaat het publiek nu bijna alleen maar uit Nederlanders. De keten van vakantieparken merkt dat de boekingen voor 2022 zelfs al binnenkomen, nog vroeger dan voorgaande jaren.

Buiten de Randstad

Opvallend is dat onder Nederlanders de oostelijke provincies meer in trek zijn dan voorheen. Nederlanders vinden volgens NBTC altijd wel de weg naar de Waddeneilanden, Friesland of Zeeland, maar nu worden ook Gelderland, Overijssel en Drenthe vaker bezocht. Zoals bij vakantiepark De Twee Bruggen in Winterswijk, waar eigenaar Hendrik-Jan Mensink denkt te weten waarom hij ineens zoveel landgenoten aan de lijn heeft: "Je kan je kont bijna niet meer keren in de Randstad, maar in de Achterhoek wel. Je hebt hier echt nog weidse uitzichten."

Omdat zijn camping zich bevindt op de grens met Duitsland, heeft hij het de afgelopen 24 uur ontzettend druk gehad: "Sinds bekend is dat de lockdown in Duitsland wordt verlengd, hangen er continu Duitsers aan de lijn om hun vakanties weer om te boeken. Daartegenover staan de Nederlanders die vanaf vandaag massaal een campingplek zoeken."

Prijsstijging

De toename in vraag heeft ook effect gehad op de prijzen. Zo meldt natuurhuisje.nl dat in de zomer van 2020 de prijs van een accommodatie in Nederland gemiddeld 15 procent hoger lagen dan in 2019. Steeds meer mensen zien dan ook een lucratieve bijverdienste in het verhuren van hun vakantiehuis. Bij natuurhuisje.nl zagen ze het aanbod van particulieren die hun huis willen verhuren verdubbelen tijdens corona.

Het CBS bevestigt dat hetzelfde gebeurt bij bungalowparken en campings. In februari 2021 steeg de prijs voor een overnachting met 14,3 procent ten opzichte van februari een jaar eerder. In heel 2020 stegen de prijzen gemiddeld met 3,5 procent ten opzichte van 2019.

Positief verrast

Dat de populariteit en de prijzen zijn toegenomen, betekent niet per se dat alles koek en ei is voor de Nederlandse toerismesector. Er wordt nog steeds verlies geleden: het gat dat de buitenlandse toeristen achterlaten, is niet helemaal op te vullen met Nederlandse toeristen. Daarbij zijn Nederlanders selectief. Volgens ondernemersorganisatie HISWA-RECRON is dat omdat Nederlanders momenteel meer behoefte hebben aan naar buiten gaan in de natuur, dan aan steden. Marike Rosier: "Alles wat de stad leuk maakt, is dicht. En daarbij is het daar druk, in de natuur is het qua corona veel veiliger."

En of ook na corona Nederlanders een vakantie in eigen land blijven kiezen? Misschien deels wel denkt Van Vuuren van NBTC: "Voor de meeste mensen is duidelijk geworden dat niet elke vakantie per se in het buitenland moet worden doorgebracht. Men is in het algemeen erg positief verrast over wat Nederland te bieden heeft."