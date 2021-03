Stevens verbaasd over ontslag Bosz: 'Illustrerend voor het opportunisme'

Peter Bosz - EPA

Als iemand weet hoe de hazen in het Duitse topvoetbal lopen, dan is het Huub Stevens wel. De 67-jarige oefenmeester kan bogen op een totaal van negen dienstverbanden bij Schalke 04, Herta BSC, FC Köln, VfB Stuttgart en Hoffenheim. En hoezeer hij ook op de hoogte is van de krachtenvelden in de Bundesliga, toch keek hij op van het ontslag dat Peter Bosz vandaag kreeg bij Bayer Leverkusen. "Ik kan me niet voorstellen dat hij puur en alleen op de resultaten is afgerekend." Voor Stevens kwam het nieuws van Bosz' congé als een grote verrassing. "Natuurlijk was ik verbaasd. Want laten we eerlijk zijn: Peter heeft het bij Bayer Leverkusen behoorlijk goed gedaan. Dat hij met deze ploeg de laatste wedstrijden geen resultaten behaalde, zal wel zo zijn redenen hebben."

Huub Stevens is verbaasd over het ontslag van Peter Bosz - ANP

In december was Bayer Leverkusen nog trotse lijstaanvoerder in de Bundesliga. Na de winterstop keerde het tij evenwel. Van de dertien wedstrijden die in 2021 werden gespeeld, gingen er zeven verloren en werden er maar drie gewonnen. De nummer zes van de ranglijst kijkt momenteel tegen een achterstand van zeven punten aan op nummer vier, Eintracht Frankfurt. In het Duitse bekertoernooi werd de ploeg uitgeschakeld door vierdeklasser Rot-Weiss Essen. Stevens: "Ik had het idee dat het desondanks goed zat tussen Bosz en het bestuur en management van Leverkusen. Zeker na die vierde plaats van afgelopen seizoen. Het kwam op mij over als een goed huwelijk. Schijnbaar was dat niet het geval."

Quote Ik had niet gedacht dat iemand als Rudi Völler zo snel tot dit besluit zou komen. Huub Stevens

Zelf zegt hij dat hij slechts naar de reden van het ontslag kan gissen. "Het is heel wel mogelijk dat de spelersgroep het niet eens was met zijn manier van werken. Of dat bepaalde mensen binnen de club zich niet langer konden vinden in zijn zienswijze. Misschien is er binnen de club gedacht dat Bosz met dit spelersmateriaal een paar plaatsen hoger had moeten staan dan momenteel het geval is." "Wellicht zijn er op dat vlak vooraf wel afspraken gemaakt. Uiteindelijk weet je dat je als coach wordt afgerekend op het resultaat. De trainer is nu eenmaal de zwakste schakel binnen de club."

Peter Bosz - Pro Shots

Stevens, die al zo vaak brandjes moest blussen bij clubs in de problemen dat hij de bijnaam 'Der Feuerwehrmann' kreeg, durft niet te zeggen of het ontslag een smet is op het blazoen van Bosz, wiens contract doorliep tot medio 2022. "Dat hangt af van de beweegredenen die achter dit ontslag zitten. Als het alleen gaat om de resultaten, dan vind ik het kort door de bocht om in deze fase afscheid te nemen van Bosz. Ik had niet gedacht dat iemand als Rudi Völler zo snel tot dit besluit zou komen." "Al weet ook hij dat je bij Leverkusen ook nog eens te maken met het chemieconcern Bayer als extra factor. Dat ziet graag dat de club Champions League speelt." 'Illustrerend voor het opportunisme' Op zijn beurt had Bosz eerder al gezinspeeld op de mogelijkheid van een vroegtijdige beëindiging van het dienstverband, toen hij liet weten dat de houdbaarheid van een trainer na anderhalf à twee jaar voorbij is. Dat Bosz het bij zijn tweede werkgever in de Bundesliga sinds zijn presentatie op 4 januari 2019 welgeteld twee jaar, twee maanden en negentien dagen vol hield, verbaast Stevens aan een kant dan ook niet. "Al is dit ontslag wel illustrerend voor het opportunisme in het hedendaagse voetbal." Coaches, weet ook Stevens, zijn nu eenmaal ingehuurd om de laan uit te worden gestuurd. "Of je moet trainer zijn bij een club als SC Freiburg. Daar staat iemand als Christian Streich al tien jaar aan het roer." "Dat komt omdat die te maken heeft met een geheel andere dimensie. Daar heb je niet te maken met de druk die bij het leiden van een topploeg hoort, maar volstaat het om niet te degraderen. Slaag je daarin, dan heb je het fantastisch gedaan."

Huub Stevens: "Ik dacht dat het een goed huwelijk was." - ANP