Verdachte van aanslag op supermarkt Colorado was 21-jarige uit Denver

De politie heeft de dader van de aanslag op een supermarkt in Colorado geïdentificeerd als de 21-jarige Ahmad Al Aliwi Alissa uit Denver. Hij wordt vervolgd voor tienvoudige moord. Over een eventueel motief is nog niks bekendgemaakt.

De aanslag in de winkel vond plaats in de studentenstad Boulder, niet ver van de hoofdstad Denver. Er werden in totaal tien mensen doodgeschoten, onder wie een agent die als eerste ter plaatse was. De andere doden zijn mannen en vrouwen tussen de 20 en 65 jaar.

Nieuwswebsite The Daily Beast zegt de broer van Alissa te hebben gesproken. Die omschrijft zijn broer als "antisociaal" en paranoïde.

De verdachte werd gewond afgevoerd na een vuurgevecht met het arrestatieteam: