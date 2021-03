Suriname droomt van WK door kwaliteitsinjectie: 'Dit geeft het land hoop'

Bondscoach Dean Gorré van Suriname - Pro Shots

"Dit is een historisch moment voor het Surinaamse voetbal. En voor mij ook emotioneel, ik heb hier zo lang naar uitgekeken." Zo omschrijft bondscoach Dean Gorré dat wat staat te gebeuren in Suriname. Jarenlang werkte de in Paramaribo geboren coach aan een kwaliteitsimpuls voor het Surinaamse elftal, om zo de grote droom te verwezenlijken: plaatsing voor het WK van 2022 in Qatar. Woensdag, bij de aftrap voor het duel met de Kaaimaneilanden, ziet Gorré het eerste deel van het doel bereikt. Ryan Donk, Damil Dankerlui, Ramon Leeuwin, Diego Biseswar. Een greep uit de nieuwe namen die onder Gorré met Suriname plaatsing willen afdwingen. Door de invoering van het sportpaspoort kunnen spelers met Surinaamse roots uitkomen voor de huidige nummer 141 op de FIFA-wereldranglijst, zonder hun eigenlijke (vaak Nederlandse) paspoort te moeten inleveren. Een bekende constructie, maar Suriname voerde het paspoort als een van de laatste landen ter wereld in. De afgelopen tijd was Gorré, samen met de Stichting Vrienden Voetbal Suriname die vanuit Nederland de Surinaamse voetbalbond SVB organisatorisch ondersteuning biedt, verantwoordelijk voor die kwaliteitsinjectie.

Gorré (50) kreeg de taak om de eerste 'Europese' selectie, bestaande uit spelers die in clubverband in Europa uitkomen, samen te stellen. "Al sinds ik me kan herinneren ben ik bezig geweest om deze selectie voor elkaar te krijgen. Dit geeft het hele land nieuwe hoop."

Dat merkt de oud-speler van onder meer Feyenoord, FC Groningen en Ajax ook in Paramaribo, waar hij zich voorbereidt op de komende duels. "Mensen spreken mij aan als ik over straat loop. Het hele land leeft mee. Helaas kunnen ze niet in het stadion zitten, maar de wedstrijden worden op tv uitgezonden." En niet alleen in Suriname wordt meegeleefd. "We krijgen support vanuit alle hoeken. Van Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Patrick Kluivert tot Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk. Maar ook mensen als Roué Verveer en Jürgen Raymann. Het is geweldig! Veel mensen denken nu weer terug aan de toptijden van Suriname in de jaren 60 en 70 met Humphry Mijnals." Niet alleen Damil Dankerlui (FC Groningen) is trots op zijn uitverkiezing voor Suriname: "Mijn moeder is trots op me."

Maandagavond kwamen de spelers die in Europa actief zijn, aan in Suriname na een vlucht vanaf Schiphol. Die reis vanuit Nederland bracht aanvankelijk indirect ook een aantal problemen met zich mee voor de tweede wedstrijd, zaterdag tegen Aruba. Die ploeg, gecoacht door Stanley Menzo, speelt zijn wedstrijden namelijk in de Verenigde Staten omdat geen enkel stadion op Aruba aan de FIFA-eisen voldoet. En in de VS worden op dit moment vanwege coronamaatregelen geen personen binnengelaten die de afgelopen veertien dagen in een Schengenland zijn geweest. Op de achtergrond werkte Gorré de afgelopen dagen met zijn staf om een uitzondering voor zijn spelers te regelen. Met succes. "Het is geregeld. De jongens zijn nu op de Amerikaanse ambassade in Suriname om hun vrijstellingen voor topsporters op te halen. Ja, ik ben echt heel blij."

Erkende nieuwe namen bij Suriname Dankzij het sportpaspoort zijn onder anderen Ryan Donk (Galatasaray), Kelvin Leerdam (Seattle Sounders), Damil Dankerlui (FC Groningen) en Diego Biseswar (Apollon Limassol) geselecteerd voor de duels met de Kaaimaneilanden en Aruba. Net als Ramon Leeuwin (AZ), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Miquel Nelom (Willem II), Warner Hahn (Anderlecht), Sheraldo Becker (Union Berlin), Shaquille Pinas (ADO Den Haag), Mitchell Donald (Erzurumspor) en Florian Jozefzoon (Rotherham United). Ook Ryan Koolwijk (Almere City) komt uit voor Suriname, maar is vanwege een coronabesmetting achtergebleven in Nederland.

Anders had Gorré, die sinds 2018 bondscoach is en onlangs zijn contract bij de Surinaamse bond met twee jaar verlengde, alleen Kelvin Leerdam die namens Seattle Sounders al in Amerika speelt, kunnen opstellen. Hij had daarom voor de zekerheid een back-upselectie samengesteld, met spelers die in Suriname actief zijn.

Maar eerst woensdag dus de wedstrijd tegen de Kaaimaneilanden, de start van misschien wel een droomreis voor het Surinaamse elftal. In aanloop daarnaartoe kan Gorré dinsdag slechts één uur met zijn voltallige selectie trainen. "Ik zal er in dat uurtje een geheel van moeten smeden. Ik heb het al honderden keren in mijn hoofd afgespeeld en kan echt niet wachten."