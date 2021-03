Dennis wint eerste tijdrit sinds 2019, Kruijswijk knap vijfde in Catalonië

Ook Steven Kruijswijk deed goede zaken in het algemeen klassement, hoewel de verschillen op de ranglijst klein zijn. Kruijswijk, die dinsdag zijn contract bij Jumbo-Visma verlengde tot eind 2023, reed in 23.00 naar de vijfde tijd.

De tijdrit op de tweede dag van de zevendaagse rittenkoers was op het lijf geschreven van de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden. Dennis werkte het golvende parcours van 18,5 kilometer rond Banyoles af in 22.27.

Rohan Dennis heeft de tijdrit in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Australiër van Team Ineos hield in Banyoles de Franse kampioen tijdrijden Rémi Cavagna en de Portugees João Almeida (beiden Deceuninck) achter zich, tot zijn grote opluchting: sinds de WK van 2019 had Dennis geen tijdrit meer gewonnen.

Wilco Kelderman reed in 23.19 naar een degelijke twaalfde plaats. De kopman van Bora-hansgrohe liep in januari bij een trainingsongeval een gebroken wervel en een hersenschudding op. Deze week rijdt hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe werkgever.

Ineos, dat met een sterrenploeg in de rondte rijdt in Catalonië, mocht niet alleen de dagzege vieren: ook klassementsrenners Richie Porte, Adam Yates en Geraint Thomas reden een sterke tijdrit en staan vijfde, zesde en achtste in het klassement.

Girowinnaar Richard Carapaz was de enige Ineos-troef die niet in de toptien finishte. Hij verloor 1.20 op zijn ploeggenoot Dennis, die maandag in de openingsrit 2 minuten toegaf en geen rol speelt in het klassement.

'Dit betekent heel veel'

Voor Dennis was het zijn eerste overwinning sinds hij in september 2019 de wereldtitel veroverde in Yorkshire. En daarmee ook zijn eerste zege in dienst van Ineos.