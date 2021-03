De avondklok gaat vanaf 31 maart een uur later in: de maatregel geldt dan van 22.00 tot 04.30 uur. Dat is de enige versoepeling op de korte termijn die demissionair premier Mark Rutte vanavond aankondigde. "Voor de rest blijft alles zoals het is", zei Rutte vanavond. De aanhoudend stijgende besmettingscijfers geven volgens hem geen aanleiding voor meer versoepelingen. "Dat is de zorgelijke realiteit van vandaag."

Bekijk de hele persconferentie hier terug: