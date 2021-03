Taakstraf voor in brand steken van zendmast Maasbree

Een 33-jarige man uit Roggel is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een taakstraf van 240 uur voor het in brand steken van een zendmast langs de A67 bij Maasbree. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan telecomproviders KPN en T-Mobile.

Tegen Luc T. was een jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist. De straf valt lager uit omdat de brandstichting volgens de rechtbank weliswaar is gepleegd terwijl er een reeks van brandstichtingen bij zendmasten was, "maar dat er in dit geval geen sprake lijkt te zijn van ideologische motieven voor de brandstichting."

T. kon vorig jaar worden aangehouden, omdat een getuige hem zag wegrijden bij de zendmast. Die gaf het kenteken van zijn auto door aan de politie, schrijft 1Limburg.

Protest tegen 5G

Vorig jaar zijn verspreid over het land tientallen zendmasten in brand gestoken. De brandstichtingen hadden mogelijk te maken met protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor de gezondheid en het milieu. Ook suggereren sommigen dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

De zaak van T. was de eerste die voor de rechter kwam. Politie en justitie hebben onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen de branden, maar hebben dat niet kunnen vinden.