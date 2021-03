Kruijswijk (33), Gesink (34) en Van Emden (36) verlengen bij Jumbo-Visma

Een hele carrière trouw blijven aan een club. In het voetbal is dat tegenwoordig een zeldzaamheid. Wielrenners zijn - mede door de afwezigheid van een transfersysteem - een stuk honkvaster. Maar een loopbaan van meer dan vijftien jaar bij dezelfde formatie is niet veel renners gegeven. Voor Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Jos van Emden lijkt het er van te komen. De drie routiniers hebben hun aflopende contract bij Jumbo-Visma namelijk met twee jaar verlengd. Kruijswijk (33), Gesink (34) en Van Emden (36) zijn zo tot eind 2023 verzekerd van een plek bij de succesvolle formatie.

Gesink gold bij zijn overstap in 2007 naar de profs van Rabobank, de voorloper van Jumbo-Visma, als het grote Nederlandse rondetalent. Die status maakte hij ook waar met twee toptienklasseringen in de Tour de France en drie toptienplekken in de Vuelta. Daarnaast boekte hij 13 zeges, waarvan die in de Canadese klassiekers in Montréal (2010) en Quebec (2013) en de ritwinst in de Vuelta met aankomst op de Aubisque (2016) het meest tot de verbeelding spreken.

De laatste jaren heeft Gesink zich bewezen als onvermoeibare luxehelper op het vlakke en ook bergop in de Tour de France en de Vuelta. Zo speelde hij het afgelopen seizoen een sleutelrol in de tweede plaats van Primoz Roglic in de Tour de France en de eindzege van de Sloveen in de Vuelta.

Van Emden: tijdritkanon en sfeermaker Tijdritkanon Van Emden hoopte ooit een goed klassement te rijden in een grote ronde. Hij waagde zich zelfs wekenlang aan een strikt dieet van zure, groene appels om er vervolgens achter te komen dat hij geen meter meer vooruit kwam. Het hoogtepunt in de loopbaan van Jos van Emden was ongetwijfeld de zege in de slottijdrit in de Giro d'Italia van 2017, een zege die hij kon vieren met zijn vriend Tom Dumoulin die op die dag de eindzege greep.

De doorgaans goedgehumeurde tempobeul, tweevoudig Nederlands kampioen tijdrijden, is al sinds zijn overstap naar de profs in 2008 een zeer gewaarde kracht binnen de ploeg.

Kruijswijk: gedoodverfde Girowinnaar, podium in de Tour Steven Kruijswijk, die in 2010 vanuit de opleidingsploeg overstapte naar de profs van Rabobank, beleefde in 2019 zijn hoogtepunt door derde te worden in de Tour de France. Daarmee werd de herinnering aan 2016, toen hij in het roze een vrijwel zekere eindzege in de Giro d'Italia zag eindigen in een sneeuwmuur op de Stelvio, enigszins verzacht.