Ontslagronde Nederlands kantoor IBM: honderden banen weg

Techgigant IBM is van plan honderden werknemers in Nederland te ontslaan. Vakbond CNV bevestigt dat aan de NOS na berichtgeving bij het ANP. Het gaat naar verwachting om 560 van de in totaal 2200 banen. Het bedrijf zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

CNV-onderhandelaar Marten Jukema zegt dat IBM dit aantal heeft gemeld via de collectieve ontslagmelding. Er vindt op 2 april nog wel een gesprek plaats over de voorgenomen ontslagronde, maar Jukema verwacht dat het aantal al vaststaat omdat de ondernemingsraad akkoord is gegaan.

Hij zegt verder dat in Nederland bij ict-bedrijven vaker wordt "geschaafd" en dat IBM ook vaker ontslagrondes in Nederland heeft doorgevoerd. Het verschil met nu is wel dat er ook mensen gedwongen uitmoeten. Volgens Jukema vallen er ontslagen binnen het hele Nederlandse kantoor.

Het ANP meldt daarnaast dat er ook honderden medewerkers worden 'doorgeschoven' naar een ander bedrijf, dat NewCo heet. De CNV-onderhandelaar kent de details hiervan niet.