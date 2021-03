Jaar cel voor vader die na ruzie basisschool in Grootebroek inreed

Een vader die in juli vorig jaar een bassischool in Grootebroek binnenreed, heeft van de rechter een celstraf gekregen van 18 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook mag de man acht maanden niet autorijden.

De 55-jarige man reed afgelopen zomer het schoolgebouw in het dorp nabij Enkhuizen binnen. Op dat moment was daar de eindmusical van groep 8 aan de gang; er waren tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond.

De man kwam tot zijn daad omdat hij boos was dat zijn zoon het volgende schooljaar niet bij een vriendje in de klas kwam. Nadat hij de school was ingereden, bedreigde hij ook de juf van zijn zoon.

Grote impact

Volgens de rechter was de kans groot dat de man een of meer aanwezigen had geraakt met zijn auto en hadden die ernstig gewond kunnen raken. Ook verwijt de rechter hem dat hij de afscheidsavond ruw verstoord heeft, wat grote indruk moet hebben gemaakt op de kinderen en de ouders.

Naast de celstraf en het rijverbod moet de man zich laten behandelen voor zijn problemen. Daarbovenop mag hij niet in de buurt van de school komen en geen contact opnemen met de juf, meldt NH Nieuws.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM eiste drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. In de bepaling van de strafmaat nam de rechter mee dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is en berouw heeft getoond.