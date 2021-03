Emoties bij Wijnaldum lopen ineens hoog op na vraag over Qatar en racisme

Veel vragen kregen bondscoach Frank de Boer en aanvoerder Georginio Wijnaldum over Qatar tijdens de persconferentie richting het WK-kwalificatieduel met Turkije. In het land, waar eind volgend jaar het WK plaatsvindt, kwamen volgens The Guardian 6.500 arbeidsmigranten om bij werkzaamheden rondom het WK en de daarbij behorende infrastructuur en faciliteiten, zoals de stadions en hotels.

De 30-jarige Wijnaldum kreeg de vraag voorgelegd hoe de spelers actie kunnen ondernemen. "Met andere federaties een plan maken om het probleem aan te pakken. Dat is nu nog moeilijk om te zeggen, we zitten nog aan het begin van de kwalificatie. In de loop van het WK kun je daarover nadenken en zal er meer gesproken zijn met federaties."

Vervolgens kreeg de middenvelder voorgelegd dat hij eind 2019, toen Oranje te maken kreeg met de discussie over racisme op de voetbalvelden, verklaarde van het veld te stappen wanneer hij daarmee geconfronteerd zou worden. In de wedstrijd tegen Estland, een paar dagen later, maakte de speler van Liverpool vervolgens met Frenkie de Jong een statement.

Op de vraag van een journalist, dinsdag, of er weer een dergelijke actie zou kunnen worden verwacht nu het over Qatar gaat, reageerde Wijnaldum aanvankelijk gelaten. Maar aan het slot van de persconferentie wilde hij daar nog op terugkomen en was hij fel.