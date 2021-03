Seksrel parlement Australië, premier toont zich geschokt

In Australië is een rel ontstaan nadat een anonieme klokkenluider beelden naar buiten heeft gebracht van mannelijke parlementsmedewerkers die zich seksueel misdroegen. Onder meer de krant The Australian en Channel 10 schrijven over de zaak op basis van de klokkenluider.

Enkele mannelijke medewerkers van het parlement zouden filmopnames hebben gemaakt waarop te zien is dat ze zichzelf bevredigden. Dat zou onder meer gebeurd zijn op het bureau van een vrouwelijke collega.

Een aantal van de mannelijke collega's heeft een besloten Facebookgroep opgericht waarop ze de beelden zouden delen. In ieder geval één medewerker is ontslagen, zegt premier Scott Morrison.

Verkracht in kantoor minister

"Ik ben geschokt en walg hiervan", zei de premier over de Facebookgroep. "Het is gewoon absoluut beschamend." Hij wil alle medewerkers zien en ze aanspreken op hun verantwoordelijkheden. "Ik was stomverbaasd, zoals ik dat de afgelopen maand meer dan eens ben geweest," voegde Morrison eraan toe.

De coalitie ligt al weken onder vuur na beschuldigingen van verkrachtingen door een lid van de Liberale partij. Medewerker Brittany Higgins verklaarde vorige week in 2019 door een collega in het kantoor van een minister te zijn verkracht. Uit angst om haar baan kwijt te raken, ging ze destijds niet naar de politie.

Morrison erkende dat er toenemende onvrede is over zijn aanpak van de beschuldigingen. Hij beloofde veranderingen. Eerder gingen tienduizenden de straat op in Australië uit protest.

"Ik erken dat veel Australiërs, vooral vrouwen, geloven dat ik ze niet heb gehoord, en dat maakt me erg van streek", zei Morrison tegen verslaggevers in de hoofdstad Canberra. "We moeten het beter doen, we moeten dit Huis op orde krijgen."

Hij zegt meer vrouwen in het parlement te willen. Hij deed echter weinig concrete voorstellen om de cultuur op de werkvloer in het parlement te verbeteren. Hij zei verder dat er in de komende weken veranderingen worden aangekondigd.