Nederlanders in Australië: 'Schrikken als je niet een kant op kan waar het veilig is'

Eigenlijk was het levensgevaarlijk. Gisteren reed Matthijs Vergunst (27), eerder op de dag geëvacueerd vanwege overstromingen in zijn Australische woonplaats, nog een keer terug naar zijn huis om spullen op te halen, maar de weg stond onder water. "De weg was afgesloten, maar ik heb een auto met vierwielaandrijving die wel wat kan hebben dus ik heb de gok gewaagd. Maar als er een stroming ontstaat, kun je de controle over het stuur verliezen. Inmiddels is de weg helemaal niet meer begaanbaar." Grote delen van New South Wales, in het zuidoosten van Australië, hebben te kampen met overstromingen door zware regenval. De Nederlander Vergunst werkt in de bosbouw en woont sinds 2019 in het plaatsje Bellingen, een paar uur rijden ten noorden van Sydney. Ook daar zijn de overstromingen hevig. Het dorp wordt doorsneden door Bellinger River; de huizen ten noorden van die rivier zijn tijdelijk afgesneden van de buitenwereld. Sommige plaatsen zijn nog zwaarder getroffen: zoals het dorp Sackville:

Meer dan 18.000 mensen zijn geëvacueerd uit de buitenwijken van Sydney en laaggelegen delen van New South Wales. De autoriteiten houden rekening met de hevigste overstromingen in 60 jaar tijd. Door forse regenval zijn rivieren buiten hun oevers getreden, met veel schade tot gevolg. In sommige regio's aan de noordkust van New South Wales viel de afgelopen zes dagen bijna 900 millimeter regen. Dat is meer dan drie keer wat gemiddeld in maart naar beneden komt.

Drie weken regent het al. Eind vorige week begon het water in Bellingen te stijgen, vrijdag ging opeens heel snel. De rivier staat normaal vijf meter lager dan nu, in een half uur tijd stond de brug onder water en was het een kolkende stroom geworden die alles meesleurde. "Ik heb dit nog niet eerder zo heftig meegemaakt", zegt Vergunst. "Je zag boomstronken en koeien drijven. Een half uur daarvoor was ik er nog overheen gereden, na een noodoproep dat we moesten zo snel mogelijk weg moesten. Sindsdien zit ik bij mijn vriendin die in het zuiden van het dorp woont." Ook in de getroffen miljoenenstad Sydney gaan de evacuaties door:

Vergunst zag een politiehelikopter rondcirkelen boven de rivier, op zoek naar mensen die in nood verkeerden en hij ontdekte dat op een plek waar hij twee weken nog aan het werk was geweest, het water nu metershoog staat. "Dat is echt vreemd om te zien." Koeien meegesleurd Inmiddels zakt de rivier weer, maar er is nog meer regen voorspeld. "Het weer is heel onvoorspelbaar. Ik heb de auto volgepakt zodat we meteen weg kunnen als het moet. Je ziet heel veel mensen hun inboedel inpakken om naar een droger gebied te gaan, naar het noorden of het binnenland in. Maar dat is op veel plaatsen onmogelijk. De wegen naar het binnenland liggen tot aan Sydney onder water, er zijn aardverschuivingen of er liggen dingen op de weg. Dat is schrikken, dat je niet een kant op kan waar het veilig is. Voor mij is er maar één weg het gebied uit, en als die onderloopt dan heb ik pech."

De overstromingen zijn vooral erg voor de boeren in buurt, zegt Vergunst. "Je ziet dat ze alles op alles zetten om hun vee te beschermen, maar dat lukt niet altijd. Sommigen hebben 60 procent van hun veestapel verloren. Die koeien stonden zijn meegesleurd door het water. Ik heb ook veel weilanden onder water zien staan." Tegelijkertijd is Australië wel goed voorbereid op dit soort natuurgeweld, zegt hij. "Het gebeurt normaal eens in de zoveel jaar, al is het nu al wel de vierde keer in vier maanden dat de brug onder water staat. In het noordelijke deel van het dorp dat afgesloten is geraakt, is er een winkel die van alles heeft ingeslagen om het een paar weken uit te houden. Het probleem is alleen dat er gehamsterd wordt." "Tegelijkertijd zie je dat zo'n moment van verwoesting ook het mooiste omhoog brengt in mensen. Iedereen houdt elkaar voortdurend op de hoogte bijvoorbeeld, dat is fantastisch om te zien. Je ziet ook foto´s van mensen die in een ondergelopen café een biertje staan te drinken. Dat is ook typisch Australisch." Modderbende Voormalig olympisch zeilster Carolijn Brouwer (47) is eveneens getroffen door de overstromingen. Ze woont sinds 2008 met haar gezin in Australië. Ze zag dit weekend de hele benedenverdieping van haar huis onder water lopen. Het staat aan een meer bij Berkeley Vale, een stadje in de buurt van Sydney. "Het is hier niet zo extreem als in andere delen, bijvoorbeeld ten westen van Sydney, waar de huizen zover onder water staan dat je alleen nog net dak ziet. Die mensen hebben het echt heel erg. Hier is alleen wat schade." Maar vervelend is het wel. Brouwer zag zaterdag de tuin al onderlopen. Door de noordenwind sloegen de golven door de schutting. "Gelukkig hadden we de tijd om de meubels naar boven te tillen. Zondagochtend stond alles onder water.