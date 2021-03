De Boer over betwiste keuzes en revalidatie Van Dijk: 'Wij denken in plan B'

De Boer verklaart afwezigheid Weghorst: 'Luuk heeft me nooit teleurgesteld' - NOS

Er is nogal wat te kiezen voor bondscoach Frank de Boer. Buiten de discussie of het Nederlands elftal vanaf woensdag überhaupt wel aan de kwalificatie voor het WK in Qatar moet deelnemen, zijn ook de spelers waarmee hij dat doet meer dan ooit een discussiepunt. Te beginnen met Virgil van Dijk, die revalideert van een zware knieblessure. "Wij denken in plan B; dat we het met andere jongens moeten doen", zegt De Boer over zijn aanvoerder, die wel op schema zou liggen in zijn revalidatie. "Hij gaat volgens plan, misschien nog iets sneller", weet De Boer. "Hij zal nu op het veld dingen gaan doen. Heel vaak heb je ook terugslagen, daar moet je ook rekening mee houden."

Turkije-Nederland Het WK-kwalificatieduel tussen Turkije en Nederland is vanaf 18.00 uur te zien bij de NOS op NPO 1, de voorbeschouwing is vanaf 17.25 uur. Verder is het duel te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en een liveblog op NOS.nl en de NOS-app.

Reserve-aanvoerder Georginio Wijnaldum is ploeggenoot van Van Dijk bij Liverpool, maar mijdt naar eigen zeggen de gesprekken over diens herstel. Als hij het niet haalt, zou ik heel verdrietig zijn", aldus de middenvelder. "Maar het moet wel kunnen, iedereen wil zo min mogelijk risico's." De vorm en fitheid van Wout Weghorst staan op dit moment buiten kijf, toch ontbreekt de makkelijk scorende spits van Wolfsburg in de selectie van Frank de Boer, die woensdag in Istanbul tegen Turkije de eerste van een reeks van drie WK-kwalificatieduels speelt. In Studio Voetbal leidde de afwezigheid van Wout Weghorst ook al tot discussie:

"Ik moet ook eerlijk zeggen: dit was verreweg de moeilijkste beslissing die ik moest nemen", bekent De Boer, die uiteindelijk voor Luuk de Jong koos. "Uiteindelijk heeft Luuk me nooit teleurgesteld." 'Op deur blijven bonken' De Boer heeft zijn keuze wel in een persoonlijk gesprek aan Weghorst verklaard. "Ik heb hem gezegd dat hij op die deur moet blijven bonken, dan gaat die denk ik vanzelf open. Nee, hij heeft me zeker niet bedankt voor die toelichting, je weet hoe Wout in elkaar zit." Vooral gezien de gebrekkige voorbereidingstijd kiest De Boer nu voor de vertrouwde namen, waarmee hij ook zijn laatste twee interlands won. Met buiten de weinig scorende De Jong ook een selectie voor Ryan Babel en Donny van de Beek, die weinig speeltijd krijgen bij hun clubs. "Ryan is multifunctioneel en ervaren. Zeer gewaardeerd, niet alleen door mij maar ook door de spelers", aldus De Boer. "Hetzelfde geldt voor Donny. Hij is mijn topscorer. Natuurlijk baart hun situatie me zorgen, laten we hopen dat ze de komende tijd weer veel aan spelen toekomen."