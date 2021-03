Kabinet besluit zoals verwacht: avondklok naar 22.00 uur

Vanaf volgende week woensdag gaat de avondklok een uur later in. Dat is volgens ingewijden besloten in het kabinetsberaad over de coronapandemie. De eindtijd van de avondklok blijft 04.30 uur.

Gisteren na het Veiligheidsberaad werd al duidelijk dat veel burgemeesters het beginpunt van de maatregel willen verplaatsen van 21.00 naar 22.00 uur. De burgemeesters wezen op de zomertijd (die zondag ingaat), waardoor het langer licht is 's avonds.

Daarnaast begint half april de ramadan, de vastenmaand voor moslims. Die gaan dan vaak na zonsondergang naar familie voor het breken van de vasten. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zei gisteren dat het daardoor wel "ingewikkeld" wordt voor mensen.

Voor het ingaan van de maatregel, twee maanden geleden, zei premier Rutte in een Kamerdebat nog dat de avondklok ergens tussen 20.00 en 21.00 uur moet ingaan om effectief te zijn. "Na negen uur neemt het enorm af in effectiviteit."

Handhaving en naleving afwegen

Gisteren noemde demissionair minister Grapperhaus het pleidooi van de burgemeesters al "een begrijpelijke en beargumenteerde suggestie". Na het beraad van vanochtend wilde hij niet concreet zeggen wat er is besloten.

Maar hij herhaalde zijn kwalificatie van gisteren en voegde eraan toe dat je de mogelijkheden van handhaving en naleving moet afwegen: "U en ik kunnen heel makkelijk zien wanneer het gaat schemeren als de zomertijd is ingevoerd. Dat schuift gewoon een stuk op en daar moet je rekening mee houden. Dat betekent dat we iets van de effectiviteit kwijtraken, maar dat zou je ook doen als je vasthoudt aan 21.00 uur en je veel meer issues krijgt over de naleving, omdat het nog een stuk lichter is."

Zorgelijke cijfers

Grapperhaus en anderen lieten zich verder somber uit over de coronacijfers. "De ontwikkelingen zijn heel zorgelijk. We gaan recht een piek in. Die gaat de zorg overbelasten." Voor het overleg noemde minister De Jonge de vooruitzichten op korte termijn zorgelijk en onzeker. Hij noemde de ruimte om regels los te laten buitengewoon beperkt.

De Jonge is wel optimistischer over de lange termijn. Hij verwacht dat begin juli twee derde van de bevolking volledig is beschermd en dat nog eens een derde dan zijn eerste prik heeft gekregen. "Dat maakt dat de zomer er behoorlijk positief uit kan komen te zien. De kans om dan nog in het ziekenhuis terecht te komen is dan veel kleiner geworden. Dat maakt dat daarmee de noodzaak is komen te vervallen van de meeste beperkende maatregelen." Maar wanneer dat 'omslagmoment' precies is, weet hij nog niet.

"Zo snel geprikt als we kunnen"

De Jonge benadrukte verder dat "er zo snel wordt geprikt als we kunnen en als de leveringen binnenkomen". Gisteren pleitte voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg voor een inhaalslag bij de vaccinaties.

Volgens de Jonge gaat het de komende tijd "best rap". Hij zei dat de voorraden tot een minimum worden beperkt. Hij verwacht dat er begin april zo'n 3 miljoen prikken zijn gezet, begin mei 6 miljoen, begin juni 11 miljoen en begun juli 18 miljoen.

Vanavond persconferentie

Vanavond geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Daarin gaan ze naar verwachting vertellen dat er verder niets wordt versoepeld; de besmettingscijfers zijn te hoog.

Het kabinet zette twee weken geleden nog de deur op een kier voor eventuele versoepelingen vanaf 31 maart. Als opties noemden Rutte en De Jonge dat de terrassen weer open zouden kunnen, dat de mogelijkheden om te winkelen zouden worden verruimd en dat studenten in het hoger onderwijs weer deels naar college zouden kunnen.

Het kabinet verlengt verder het negatief advies voor reizen naar het buitenland tot half mei. De aanstaande meivakantie valt ook in deze periode. Op dit moment geldt een negatief reisadvies voor de hele wereld tot half april.