De Boer snapt ophef over Qatar: 'Maar heel makkelijk om druk op ons te leggen'

Bondscoach Frank de Boer snapt de ophef over het WK in Qatar en de zorg die er is over het daar te spelen toernooi, maar vindt het niet terecht dat er nu veel druk wordt gelegd op het Nederlands elftal en een eventuele boycot. "Het is heel makkelijk om die druk op ons te leggen, maar het is een politiek gebeuren."

Hij wijst erop dat het aan de voorkant had moeten gebeuren. "Ik denk dat de KNVB daar sterk in was, destijds, dat het belachelijk was."

Volgens De Boer, die als speler twee jaar actief was in het land, en wiens broer Ronald een ambassadeur was van het WK-bid van Qatar, is het WK echter "nu eenmaal daarheen gegaan" en is het aan Oranje en de KNVB om nu juist wel erheen te gaan en aandacht te geven aan de problemen daar.

"Ik denk dat iedereen schrikt van de verhalen, maar willen we daar verandering in krijgen, zullen we er aandacht aan moeten schenken. Als we daar zijn, zullen we dat zeker doen." Op welke manier dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. "Het is een delicate kwestie. Het ligt er ook aan wat de FIFA toelaat."

De roep om een boycot van het WK voetbal in Qatar wordt steeds luider, maar toch doet Nederland dat niet. Waarom niet, leggen we uit in deze sportexplainer.