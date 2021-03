Schermer Verwijlen kan zich opmaken voor vierde Olympische Spelen

Degenschermer Bas Verwijlen mag voor de vierde keer naar de Olympische Spelen. Dat heeft de Nederlandse schermbond bekendgemaakt. Verwijlen was voor zijn ticket afhankelijk van de landenwedstrijd op het wereldbekertoernooi in het Russische Kazan.

In het schermen wegen de teamresultaten namelijk zwaarder dan de individuele resultaten. Verwijlen zelf werd afgelopen zondag vijfde in het individuele toernooi, maar moest toen nog afwachten. Doordat Hongarije veertiende werd - en buiten de boot viel - en Rusland Japan achter zich hield, wist de schermer zich verzekerd van een van de tickets voor Tokio.

Hij kan het nog nauwelijks geloven dat hij opnieuw naar de Spelen gaat. "Het was zo'n ingewikkelde berekening. Mijn vrouw heeft alles bijgehouden in een Excell-sheet en vanochtend hoorde ik haar schreeuwen. Toen wist ik dat ik het gehaald had. Maar ik wilde het toch eerst zwart op wit zien."

Nummer een

De 37-jarige Verwijlen, nu zevende op de wereldranglijst, was in 2011 de nummer een van de wereld. Toch brachten de Spelen tot nu toe geen succes. In Peking in 2008 eindigde hij als achtste, in Londen in 2012 reikte hij tot de laatste zestien en in Rio strandde hij in de eerste ronde. Ondanks de enorme teleurstelling zei hij toen al zeker door te willen tot Tokio 2020.

"Mijn telefoon staat roodgloeiend. Iedereen is zo blij voor me dat het weer gelukt is."

Bekijk hieronder een reportage met Verwijlen en zijn aanloop naar de wedstrijd in Kazan: