15 doden en 560 gewonden na brand Rohingyakamp in Bangladesh

In deze video is de omvang van de brand te zien:

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Op beelden waren grote zwarte rookpluimen boven het kamp te zien. Pas rond middernacht kreeg de brandweer het vuur onder controle.

De grote brand in een Rohingyakamp in Bangladesh gisteren heeft aan zeker 15 mensen het leven gekost. Ook zijn er 560 gewonden, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR op een persconferentie. Nog 400 mensen worden vermist.

Er leven naar schatting één miljoen Rohingya-vluchtelingen in de grensregio van Bangladesh. De moslimminderheid is sinds 2017 uit het overwegend boeddhistische Myanmar gevlucht vanwege oplopend geweld. Volgens het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben de Rohingya een aanzienlijk risico slachtoffer te worden van genocide.

De afgelopen jaren is er vaker brand uitgebroken in de dichtbevolkte kampen. De hutten van canvas en bamboe kunnen eenvoudig vlam vatten. In januari gingen nog de krotten van 3500 mensen verloren bij een brand. Volgens de autoriteiten was de brand van gisteren de grootste in een Rohingyakamp tot nu toe.

De Bengaalse overheid is bezig Rohingya-vluchtelingen over te brengen naar een nieuw vluchtelingenkamp op een eiland voor de kust. Veel Rohingya en ook verschillende mensenrechtenorganisatie verzetten zich tegen die overplaatsing omdat het eiland erg vatbaar is voor stormen.