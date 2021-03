OM zet voor het eerst online lokprofiel in, verdachte jeugdprostitutie opgepakt

Het Openbaar Ministerie heeft voor het eerst een online lokprofiel ingezet in de strijd tegen mensenhandel in de jeugdprostitutie. Dat is vanavond te zien in het EO-programma Jojanneke uit de Prostitutie.

De politie heeft dankzij het onderzoek vorige week een 54-jarige man uit Loenen aan de Vecht gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht seksuele uitbuiting van een minderjarige voor te bereiden.

Het is nog onduidelijk hoe de rechter het gebruik van online lokprofielen zal beoordelen. De methode is niet onomstreden, omdat er mogelijk sprake is van uitlokking. Het OM zegt de rechtszaak die volgt als "toets voor deze techniek" te zien.

Volgens Warner ten Kate, landelijk officier mensenhandel van het OM, komt de inzet van lokprofielen voort uit frustratie over online kinderprostitutie. "We zien zoveel op internet gebeuren. Dit is de nieuwe wereld en dat betekent dat we ook op zoek moeten naar andere opsporingsmiddelen." Hij hoopt dat de rechter deze methode "niet uit onze handen slaat".

Seksmarktplaatsen

De onderzoekers deden zich online voor als Levi, een 16-jarige jongen op basis van zelfgecreëerde foto's. Op chatsites en zogeheten seksmarktplaatsen werd vervolgens een profiel aangemaakt om klanten en pooiers op te sporen. In het EO-programma is te zien dat de reacties binnen enkele minuten binnenstroomden.

"Soms werd direct gevraagd om statistieken als leeftijd, gewicht en lengte van het geslachtsdeel", vertelt officier van justitie Daphne van der Zwan. Wanneer 'Levi' zei minderjarig te zijn, leek niemand in de chatrooms af te haken. Sommige mannen kwamen direct met geldbedragen over de brug of boden een werkplek voor prostitutie aan, in ruil voor de helft van de opbrengst.

Bekijk hier een fragment van Jojanneke uit de Prostitutie over de inzet van lokprofielen: