De uitzending van 23 maart

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge geven een persconferentie over de actuele coronasituatie en de maatregelen. Er worden geen grote versoepelingen verwacht, maar de kans is wel groot dat de avondklok een uur wordt verlaat naar 22.00 uur . We interviewen epidemioloog Frits Rosendaal en speciaal gezant coronavaccins Hans Schikan .

Hoe gaat China te werk?

Inlichtingendiensten waarschuwen in toenemende mate voor Chinese spionage, desinformatie en politieke beïnvloeding door China in westerse landen. In een vierdelige serie onderzoekt Nieuwsuur die beïnvloeding: hoe (on)zichtbaar gaat Peking te werk, wat zijn de risico's en doen andere landen niet precies hetzelfde? Vanavond deel 1, over de vrees voor Chinese inmenging in de EU, met onder meer een gesprek met de Duitse Europarlementariër Reinhard Bütikofer, die gisteren door China op een sanctielijst werd gezet.