Slechte prestaties kosten Bosz de kop bij Bayer Leverkusen

Peter Bosz is ontslagen als trainer van Bayer Leverkusen. Dat heeft de Duitse club laten weten. Bosz verloor afgelopen weekend met 3-0 van laagvlieger Hertha BSC. Het was de derde nederlaag in vier competitieduels voor Leverkusen. Na afloop van dat duel antwoordde Bosz nog bevestigend op de vraag of hij dacht nog op de bank te zitten na de interlandperiode.

Ook assistent-trainers Hendrie Krüzen en Rob Maas moeten plaatsmaken.

Koploper

De 57-jarige Bosz begon de huidige competitie nog goed en was zelfs in december nog even koploper. Na de winterstop trad het verval echter in. Van de dertien competitiewedstrijden in 2021 wist hij er maar drie te winnen.

Leverkusen bezet op dit moment de zesde plaats in de Bundesliga. Kwalificatie voor de Champions League raakt steeds verder uit zicht, de eerste vier krijgen daarvoor een ticket. Leverkusen staat momenteel zeven punten achter op Frankfurt, dat de vierde plaats bezet.

In het Duitse bekertoernooi werd Leverkusen begin vorige maand pijnlijk uitgeschakeld door vierdeklasser Rot-Weiss Essen. In de Europa League was Young Boys twee keer te sterk.

Wolf vervangt

Bosz was sinds januari 2019 werkzaam voor Leverkusen. In zijn eerste jaar werd hij vierde. Vorig seizoen eindigde hij als vijfde. Leverkusen bereikte de kwartfinales van de Europa League, waarin verloren werd van Internazionale.

Leverkusen heeft Hannes Wolf tot het einde van het seizoen aangesteld, in de hoop het tij te keren. De 39-jarige trainer komt over van Duitsland Onder-18.