Segers tegen verkenners: nieuwe kabinet moet bittere tegenstellingen voorkomen

Vandaag is het de beurt aan de kleinere partijen om bij verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) langs te gaan.

Fractievoorzitter Segers van de ChristenUnie vindt het niet voor de hand liggen dat hij meedoet met de onderhandelingen over een nieuw kabinet. "Ik heb vijf zetels. Er zijn partijen die veel groter zijn dan de ChristenUnie, daar ligt nu de verantwoordelijkheid", zei hij na zijn gesprek met de verkenners.

Hij heeft hun gezegd bezorgd te zijn over de verkiezingsuitslag die volgens hem wijst op een grote verdeeldheid in de samenleving. Daar ligt volgens hem een belangrijke taak voor de nieuwe regeringspartijen. Segers: "Dit moet een kabinet worden dat voorkomt dat de verschillen bittere tegenstellingen worden."

Klimaatcrisis

Als eerste was fractievoorzitter Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de beurt. Ouwehand is bereid om mee te regeren. "Dat kan met VVD, D66 en alle partijen die de klimaatcrisis willen oplossen", zei Ouwehand bij binnenkomst. Ze wil een groen en progressief kabinet "dat de rechtsstaat respecteert".

Ouwehand: "Als de VVD een beetje opschuift en we met zijn allen afspreken dat we gaan uitvoeren wat we internationaal hebben afgesproken over het klimaatakkoord en de stikstofproblematiek, dan kunnen wij meedoen." Ze wil deskundigen mee laten kijken met het maken van het regeerakkoord, zoals Urgenda-directeur Marjan Minnesma en Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

Serieus

Na nieuwkomer Volt is JA21 aan de beurt, de partij die gisteren genoemd werd door VVD-leider Rutte. Rutte "kijkt serieus" naar deze partij omdat zij in de Eerste Kamer, met de overgestapte oud-FVD-senatoren, acht zetels leveren.

Daarna komt 'formatieveteraan' Kees van der Staaij van de SGP langs, gevolgd door fractievoorzitter Azarkan van Denk. De verkenners sluiten de dag af met de drie eenpersoonsfracties van 50Plus, BBB en BIJ1.