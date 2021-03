Matchfixers hebben het gemunt op Nederlandse darters, OM doet onderzoek

Zeker zes Nederlandse darters zijn het afgelopen jaar via sociale media benaderd door matchfixers. De NOS sprak met darters die zijn gevraagd een wedstrijd te beïnvloeden en met een man die bekende dat hij meerdere darters heeft benaderd. Volgens de internationale darttoezichthouder speelt dit vooral in Nederland en hebben waarschijnlijk veel meer Nederlandse darters hiermee te maken gehad.

Het Openbaar Ministerie zegt tegen de NOS op de hoogte te zijn van meerdere signalen van matchfixing in het darten. Het is daarom een onderzoek gestart.

Op dartwedstrijden wordt wereldwijd steeds meer gegokt. Bij een gemiddelde wedstrijd gaat het om honderdduizenden euro's. Een darter die voor een geldbedrag bereid is een wedstrijd opzettelijk te verliezen, geeft een gokker de mogelijkheid fors op die wedstrijd in te zetten en grof geld te verdienen.

Win-winsituatie

De 22-jarige profdarter Niels Zonneveld (nummer 114 van de wereld) is een van de darters die met een matchfixer te maken kregen. "Hij begon ermee dat hij me wilde sponsoren. Dat klonk bij mij als een apart verhaal, dus ik vroeg om meer informatie", vertelt Zonneveld over het WhatsApp-gesprek dat hij met de fixer had. De fixer vroeg of hij expres een wedstrijd wilde verliezen voor wat geld.

Vanwege de lockdown speelde hij een thuistoernooi, waarbij darters het tegen elkaar opnamen voor een webcam vanuit hun eigen huis. Omdat er nauwelijks sporttoernooien waren in die periode, boden gokaanbieders over heel de wereld het toernooi aan. "Het is virtueel, dus het valt nooit op en het is een win-winsituatie voor ons beiden. Heb al ervaring met andere darters", schreef de man.

Darter Maik Kuivenhoven (nummer 63 van de wereld) werd eind vorig jaar benaderd via Instagram, vlak voor het wereldkampioenschap darten in Londen. "Hey Maik jij moet zondag wedstrijd gooien. Kunnen we geen deal maken dat je minder 180-ers gooit dan de tegenstander? Reageer even via insta of via vriend", kreeg Maik te horen. Net als Kuivenhoven doet Zonneveld graag zijn verhaal, omdat hij hoopt dat het probleem wordt aangepakt.

Bekijk hier hoe de darters op de verzoeken reageerden: