Wekdienst 23/3: Persconferentie coronamaatregelen • Verkenners praten verder

Wat kun je vandaag verwachten?

Demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge geven een persconferentie over de actuele coronasituatie en de maatregelen. Er worden geen grote versoepelingen verwacht, maar de kans is wel groot dat de avondklok een uur wordt verlaat naar 22.00 uur.

Verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) gaan verder met hun gesprekken met partijleiders. Ze beginnen met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en sluiten af met Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.

Er zijn verkiezingen in Israël, voor de vierde keer in minder dan twee jaar. De coalitiepartijen konden het eind december niet eens worden over een nieuwe begroting, waardoor de Knesset automatisch ontbonden werd.

Wat heb je gemist?

In een supermarkt in de Amerikaanse staat Colorado zijn tien mensen doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Boulder, niet ver van de hoofdstad Denver. De politie heeft een verdachte gearresteerd. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Van de tien slachtoffers is er vooralsnog een geïdentificeerd. Het is de 51-jarige politieagent Eric Talley, die als eerste ter plaatse was gekomen.

Ander nieuws uit de nacht:

Lage inkomens lopen meer risico op sterfte door corona: de kans voor 70-minners om te sterven aan covid-19 was in de eerste golf bijna driemaal zo hoog in de lagere als in de hogere inkomensgroepen.

DNB-topman: 'Overweeg maatschappelijke dienstplicht tegen zorgtekort': de pandemie heeft aangetoond dat Nederland te weinig zorgbuffers heeft voor in crisistijd, zei Klaas Knot van De Nederlandsche Bank in Nieuwsuur.

Aanvallen op dorpen in Niger kosten aan 137 mensen het leven: drie dorpen in het westen van het land werden door gewapende mannen op motorfietsen onder vuur genomen.

En dan nog even dit:

Het eerste bericht op Twitter ooit heeft bij een digitale veiling 2,9 miljoen dollar (bijna 2,5 miljoen euro) opgeleverd. Een zakenman in Maleisië kocht de tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey.

"Just setting up my twttr" schreef Dorsey op 21 maart 2006 op het platform. De topman heeft de opbrengst overgemaakt naar een hulporganisatie.