Lage inkomens lopen meer risico op sterfte door corona

Mensen met een laag inkomen lopen meer risico op sterfte door corona. Het effect van inkomensverschillen op de coronasterfte is groter voor mensen jonger dan 70 jaar dan voor 70-plussers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS analyseerde samen met het Amsterdam UMC de sterftecijfers tijdens de eerste golf van de corona-pandemie, van maart tot juli vorig jaar.

Tijdens die eerste golf zijn in totaal 10.067 inwoners van Nederland overleden, bij wie covid-19 is vastgesteld of bij wie het vermoeden heel sterk was. De onderzoekers wilden weten of de ziekte harder toesloeg onder bepaalde bevolkingsgroepen zoals niet-westerse migranten en onder mensen met een laag inkomen.

Niet-westerse migranten

Nederlanders met een migratieachtergrond hadden in de periode van maart tot en met juli een hoger risico om aan covid-19 te sterven. Dat gold vooral voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Tijdens de laatste weken van de eerste golf was het risico op overlijden voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond anderhalf keer zo hoog als voor mensen van Nederlandse komaf.

Niet alle migrantengroepen werden even hard getroffen. Onder mensen met een Turkse of Surinaamse achtergrond was het sterfterisico groter dan onder mensen met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond.

De verschillen waren overigens niet in alle regio's hetzelfde. Hun sterfterisico was vooral verhoogd in de regio's Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam- Rijnmond. Dat gold niet voor het zuiden van het land, waar de uitbraak als eerste huishield. Daar trof corona iedereen, ongeacht migratieachtergrond.

70-minners

Opvallend is dat inkomensverschillen vooral groot zijn onder mensen jonger dan 70 jaar. De kans om op die leeftijd te sterven aan COVID-19 was bijna driemaal zo hoog in de lagere als in de hogere inkomensgroepen. Dat zou volgens de onderzoekers te maken kunnen hebben met krappere behuizing waarin zij wonen en hun arbeidsomstandigheden. Mensen lopen daardoor meer risico besmet te raken. Overigens geldt ook voor andere ziektes dat mensen met lagere inkomens daar eerder aan overlijden.

Deze covid-analyse gaat overigens alleen over de periode van maart tot juli vorig jaar. Hoe het sterfterisico zich verder heeft ontwikkeld, moet nog nader worden onderzocht.