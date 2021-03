Duitsland verlengt lockdown met Pasen • Kabinet besluit waarschijnlijk tot later ingaan avondklok

In Duitsland wordt de lockdown verlengd tot 18 april. Tussen 1 en 5 april worden de meeste winkels gesloten en een eerder plan om met Pasen meer bezoekers toe te staan, is van tafel. Dat is het resultaat van een urenlang overleg tussen bondskanselier Merkel en de zestien deelstaten. De autoriteiten hopen daarmee de derde coronagolf in het land tegen te gaan.

Tijdens een persconferentie in de nacht van maandag op dinsdag drukte Merkel de Duitsers op het hart om vooral thuis te blijven tijdens Pasen. "We bevinden ons nu in een zeer serieuze situatie", zei de bondskanselier, eraan toevoegend dat Duitsland een race tegen de klok voert om mensen te vaccineren.

Het land zit sinds halverwege december in lockdown. Vorige maand werden enkele regels voorzichtig versoepeld; zo mochten kappers en sommige scholen weer open. Nieuwe varianten van het coronavirus hebben het aantal besmettingen weer opgedreven. Vorige week waarschuwde minister van Volksgezondheid Jens Spahn al dat Duitsland in een derde coronagolf zit.