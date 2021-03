Boete in VK voor niet-noodzakelijke buitenlandse trips • 5636 nieuwe besmettingen

De Rode Kruis Hulplijn (070-4455888) is vanavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur bereikbaar voor mensen die moeite hebben met de vrijwel zekere verlenging van de lockdown en de avondklok. "Mensen willen misschien hun vragen of verhaal kwijt, over hun zorgen praten of vragen stellen over hun specifieke (quarantaine-)situatie", schrijft het Rode Kruis in een persbericht.

Er zijn ook hulplijnen voor mensen die een andere taal dan Nederlands spreken: Turks (06-48158053), Arabisch (06-48158055), Tamazight (06-48158055), Chinees (06-48158057), Portugees (06-48158083) en Pools (06-48158064).

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge begint om 19.00 uur en is te volgen via NPO 1, NPO Start, NPO Politiek, NOS.nl, de NOS-app, NPO Radio 1 en de kanalen van de NOS op de sociale media. Er lijkt geen sprake van versoepelingen. De avondklok gaat wel een uur later in: om 22.00 uur.