AstraZeneca erkent verouderde data • 'Op zijn vroegst eind april fysiek hoger onderwijs'

Ondanks de lockdowns heeft budgetketen Action afgelopen jaar 9 procent meer omzet gedraaid. Dat was vooral te danken aan nieuwe winkels die in Europa zijn geopend.

In een update aan investeerders laat het bedrijf weten dat tijdens de eerste lockdown in april de omzet met meer dan 60 procent daalde. Dat werd in de maanden die volgden goedgemaakt. Toen steeg de omzet met meer dan 10 procent. In november, toen in verschillende landen de tweede lockdown begon, was de omzet opnieuw lager: -13,5 procent.

In verschillende landen waar de keten actief is, gelden er nog beperkingen. Zo mag in Nederland een beperkt aantal klanten tegelijk op de winkelvloer zijn en moeten ze vooraf een afspraak maken.

De van oorsprong Nederlandse keten zegt dat het openen van nieuwe zaken vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis. 164 kwamen erbij, een jaar ervoor waren dat nog 230 nieuwe winkels. Er zijn inmiddels meer dan 1700 winkels van Action.