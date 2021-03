'200 gemeenten akkoord met ruimere terrassen' • Mogelijk 'zware schok' voor Franse ziekenhuizen

De resultaten van een studie naar de effectiviteit van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca zijn mogelijk gebaseerd op oude data. Dat kan hebben geleid tot "incompleet beeld" van de effectiviteit van het vaccin. Dat meldt een onafhankelijke groep van gezondheidsexperts van de Data Safety Monitoring Board (DSMB) die resultaten toetst gedurende een klinische proef.

Gisteren meldde AstraZeneca nog dat uit onderzoek is gebleken dat het vaccin 100 procent effectief is in het voorkomen van ernstige vormen van covid-19 en ziekenhuisopnames. Ook zou het voor 79 procent effectief zijn in het voorkomen van besmettingen, meer dan de 60 à 70 procent die eerder werd aangenomen. De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA had opgeroepen tot het onderzoek, waaraan mensen van alle leeftijden meededen in de VS, Chili en Peru.

"We roepen het bedrijf op samen te werken met DSMB om de effectiviteitsdata opnieuw tegen het licht te houden en ervoor te zorgen dat de nauwkeurigste, meest recente data zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt", zei de groep in een verklaring.

De zorgen die de groep uit roepen de vraag op of AstraZeneca de komende weken in de VS goedkeuring krijgt voor het vaccin, zoals was gepland. De Europese toezichthouder EMA oordeelde vorige week nog dat het vaccin veilig en effectief is, nadat er meldingen waren binnengekomen over tromboseachtige klachten en een tekort aan bloedplaatjes. Tussen trombose en het vaccin is geen verband gevonden, concludeerde het EMA.

Onderzoek: AstraZeneca veilig en volledig effectief tegen zware vormen van covid-19