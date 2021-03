Tien mensen doodgeschoten in supermarkt Colorado, verdachte aangehouden

Kapotgeschoten ramen van de supermarkt in Boulder - AFP

In en bij een supermarkt in de Amerikaanse staat Colorado zijn tien mensen doodgeschoten. Een verdachte is gearresteerd. Over zijn identiteit of motief is nog niets bekendgemaakt. Op helikopterbeelden is te zien dat een bebaarde en deels ontblote man in handboeien door agenten wordt afgevoerd. Dat gebeurde ongeveer een uur nadat de eerste meldingen van de aanslag bij de politie waren binnengekomen. De geboeide man lijkt gewond aan zijn been:

Doden bij schietpartij in supermarkt: 'Ik riep ga liggen' - NOS

De aanslag gebeurde rond 14.30 uur in de winkel in de studentenstad Boulder, niet ver van de hoofdstad Denver. Ooggetuigen vertellen dat ze tijdens het winkelen plotseling schoten hoorden. "We stonden bij de kassa", zegt Sarah Moonshadow, die met haar zoon Nicholas boodschappen deed, tegen persbureau Reuters. "We luisteren goed en hoorden salvo na salvo. 'Rennen!', zei ik tegen Nicholas." Van een van de doden is de identiteit bekendgemaakt. Het is de 51-jarige politieman Eric Talley, vader van zeven kinderen. Hij was als eerste agent ter plaatse gekomen. Rust in vrede, twittert zijn politiekorps: