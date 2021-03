10 doden bij schietpartij supermarkt Colorado

Bij een schietpartij bij een supermarkt in de Amerikaanse staat Colorado zijn 10 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook een 51-jarige politieagent, zo hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. Hij kwam als eerste ter plaatse.

Over de identiteit van de andere slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het schietincident gebeurde in de stad Boulder, op ongeveer 40 kilometer van Denver. De politie heeft een verdachte gearresteerd die momenteel vastzit voor verhoor. De autoriteiten doen nog onderzoek, onduidelijk is wat er precies is voorgevallen.

Hulpdiensten rukten massaal uit; speciale arrestatieteams haastten zich naar de winkel. Ook drie politiehelikopters werden ingezet. Op beelden van lokale media is te zien hoe agenten een geboeide, deels ontblote man afvoeren. Onduidelijk is of hij verdachte is.

Een ooggetuige die even daarvoor in de winkel was, zei tegen persbureau AP dat hij schoten hoorde en drie mensen op de grond van de supermarkt zag liggen.