'Overweeg maatschappelijke dienstplicht tegen zorgtekort', zegt president DNB

Als Klaas Knot de partijen aan de formatietafel één les mag meegeven die hij trekt uit de coronacrisis, dan is dat het belang van buffers. En dan doelt de president van de Nederlandsche Bank (DNB) niet alleen op financiële buffers.

De pandemie heeft aangetoond dat Nederland te weinig zorgbuffers heeft voor in crisistijd, zegt hij in Nieuwsuur. "Het gaat dan niet per se om nieuwe ziekenhuizen die we leeghouden en waar we één keer in de twintig jaar het licht aandoen. Maar het gaat wel om de capaciteit, het kunnen opschalen in crises. Die capaciteit is er kennelijk ook niet."

Personeel is het grootste knelpunt, en extra mensen "kunnen we ook niet in één keer uit de grond trekken", erkent Knot. Hij denkt dat er oplossingen zijn om toch sneller te kunnen opschalen. "Je kunt natuurlijk, net zoals we vroeger dienstplicht hadden in het leger, iets van een maatschappelijke dienstplicht richting verpleegkundigen kunnen overwegen. Maar dat vereist wel voorbereiding."

'Wacht met bezuinigen'

Minder zorgen maakt Knot zich over de financiën van het land. "Het feit dat wij zo royaal de Nederlandse economie hebben kunnen ondersteunen tijdens corona, is te danken aan het feit dat wij goed buffers hadden aangelegd. Buffers in de overheidsfinanciën, maar ook bij banken. Die hadden veel betere buffers dit keer."

"De zorg is de enige uitzondering. Daar is de kwetsbaarheid van blootgelegd en dat lijkt me ook iets waar in de kabinetsformatie absoluut aandacht voor zou moeten komen."

Buiten de zorg benadrukt Knot vooral het belang van niet overhaast bezuinigen op de overheidsuitgaven. De loonsteun voor bedrijven moet bijvoorbeeld niet te snel worden gestopt, vindt hij. Over het oplopende begrotingstekort of de staatsschuld maakt hij zich niet zo'n zorgen. "Als we kijken naar het tekort in 2020 (zo'n 6 procent, red.), schatten we dat ongeveer vier procentpunt te maken heeft met de huidige steunmaatregelen. Die gaan vanzelf weer uit het tekort lopen op het moment dat we met de steun ophouden."

"De oploop van de staatschuld door corona moeten we voorlopig even accepteren zolang de economie kwetsbaar is. Zo lang de rente laag is, is er geen noodzaak om dat versneld te gaan aflossen."