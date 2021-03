Aanvallen op dorpen in Niger kosten aan 137 mensen het leven

Bij een reeks aanvallen op dorpen in het zuidwesten van Niger afgelopen zondag zijn zeker 137 mensen omgekomen. Drie dorpen in de Tahoua-regio, nabij buurland Mali, werden door gewapende mannen op motorfietsen onder schot genomen.

Het gaat om een van de dodelijkste incidenten in het land in jaren, hebben de autoriteiten in het land gezegd. De autoriteiten hebben vooralsnog geen schuldigen aangewezen. Terreurgroepen als Boko Haram en al-Qaeda plegen in het land vaker extreem geweld, al eisen zij de verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvallen zelden op.

Eerdere aanvallen

Afgelopen januari kwamen bij aanvallen ook al zeker honderd mensen om het leven en vorige week werden 58 burgers in het zuidwesten van het land gedood. Het ging om de eerste grootschalige moordpartijen sinds de verkiezing van president Mohamed Bazoum eind februari.

Ook buurlanden Mali en Burkina Faso kampen al langer met gewelddadige aanvallen door jihadistische groeperingen. Dergelijke aanslagen vinden meestal in de grensregio tussen de landen plaats, wat leidt tot aanhoudende instabiliteit. Duizenden zijn door het geweld om het leven gekomen en nog eens honderden zijn hierdoor ontheemd geraakt.