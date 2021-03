Koploper Cambuur zet grote stap richting promotie naar eredivisie

SC Cambuur heeft in de eerste divisie moeizaam gewonnen van FC Eindhoven. De koploper was met 3-0 te sterk en heeft nu zes punten meer dan nummer twee De Graafschap, dat met Almere City FC, NAC Breda en Go Ahead Eagles om het tweede promotieticket lijkt te gaan strijden.

Vorig jaar voelde Cambuur zich bestolen toen vanwege de corona-uitbraak het voetbalseizoen werd stilgelegd en er geen ploegen zouden degraderen of promoveren. Een jaar later is de club hard op weg naar de titel en de toen misgelopen promotie alsnog te gaan krijgen.

Dit seizoen promoveren de bovenste twee ploegen direct naar de eredivisie. De voorsprong van Cambuur op nummer drie Almere City bedraagt al acht punten.

Eindhoven, dat in 2021 nog niet gewonnen heeft, speelde compact en Cambuur slaagde er te weinig in openingen te vinden. Pas na een klein uur brak Erik Schouten de ban door binnen te koppen na een corner.

In de slotfase verliet Eindhoven zijn verdedigende stellingen en de Friezen maakten dankbaar gebruik van de ruimte. Jasper ter Heijde vond David Sambissa en die schoot binnen, waarna Ragnar Oratmangoen nog scoorde op aangeven van Sambissa.