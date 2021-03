Zlatan in tranen bij terugkeer Zweden: 'Ben ook een mens, al ben ik Superman'

Ibrahimovic is terug bij Zweden en wordt emotioneel bij vraag over familie - NOS

Dan kun je de grote man zijn bij het grote AC Milan. Dan kun je bij de grootste topclubs van de wereld goede sier hebben gemaakt. Dan kun je nog zo'n fenomeen zijn dat er nog tijdens je loopbaan een standbeeld voor je is opgericht. En dan kun je bij je terugkeer als international op je 39ste rustig schrijven: 'The return of the God'. Dan nog is afscheid nemen van je familie moeilijk.

Vorige week kondigde Zlatan Ibrahimovic aan dat hij zich na vijf jaar weer beschikbaar stelde voor het Zweedse nationale elftal. Donderdag kan de 39-jarige spits tegen Georgië de oudste speler worden ooit in het geel met blauw. Hij wil zijn vijfde EK spelen, zijn zevende eindtoernooi in totaal. Zweeds topscorer aller tijden is hij al. Maar zelfs een fenomeen als Ibrahimovic blijkt ook gewoon een mens als hem gevraagd werd hoe zijn kinderen reageerden op zijn keuze om terug te keren bij Zweden.

De Zweedse voetbalster en zijn partner Helena Seger hebben twee zonen: Maximilian (14) en Vincent (13). "Het is niet makkelijk, want ik zal wat minder vaak bij mijn gezin zijn", aldus Ibrahimovic. "Het is lastig om ze elke keer achter te laten. Ik ben ook maar een mens...ook al ben ik Superman."

Tijdens de persconferentie ging het ook nog over het rugnummer, waarmee Ibrahimovic zal gaan spelen bij Zweden. Nummer 11 vertelde Zlatan. Met dank aan Alexander Isak (oud-Willem II). "Ik heb hem vriendelijk gevraagd of ik zijn nummer 11 mocht hebben", vertelde Ibrahimov breed lachend. "Hij zei: 'Dat mag, maar als je over zes of zeven jaar écht met pensioen gaat, dan wil ik 'm terug'. Aardig van hem".