Oververhitte huizenmarkt: deze mensen wijken uit naar een plan B

Susan Arts (30) is leefomgevingsadviseur en huurt samen met een vriendin een appartement in Utrecht. "We zijn best tevreden, maar het is tijd voor iets anders. Mijn huisgenoot wil naar een andere woonplaats en ook voor mij is het tijd voor een eigen plek. We werken al een jaar thuis: zij in haar slaapkamer en ik aan de keukentafel."

"Het is een strijd om een huis te vinden, maar nog meer om te kopen. Je moet niet raar opkijken als je makelaar zegt: bied een halve of hele ton er overheen", zegt Dagmar Daae, makelaar in Utrecht. "Je moet geld hebben of creatief zijn, door bijvoorbeeld je huidige woning te verbouwen. Of als starter noodgedwongen langer bij je ouders wonen."

Wonen in een zelfgebouwd huis, van huis ruilen of maar blijven huren: in de oververhitte huizenmarkt kiezen mensen steeds vaker voor een plan B, noodgedwongen.

Deprimerend, noemt Arts de situatie. "Mijn woonsituatie ziet er nu anders uit dan ik altijd had gedacht. Ik mag niet klagen, maar de combinatie coronacrisis en deze zure woningmarkt is wel heel jammer. Ouderen zeggen weleens hoe makkelijk het in hun tijd was. Dan denk ik: oprecht heel fijn voor hen, maar wat heb ik daar aan?"

Vanwege de situatie zoekt Arts nu naar een plan B, maar ook C. "Ik heb mijn huurbaas gevraagd of ik het huis kan kopen, maar dat wilde hij niet. Ik denk nu zelfs aan woningdelen met meerdere mensen, al weet ik niet of ik met meerdere mensen een hypotheek krijg."

Het lukt Arts vooralsnog niet om een koopwoning te vinden, iets wat ze wel graag wil. "Dit appartement blijven huren kan, maar het is weggegooid geld. En ik ben bang dat als ik nu niet de woningmarkt betreed, het over een paar jaar helemaal niet meer lukt als de prijzen blijven stijgen."

Huizenruil via Facebook

Alper Sedit (21), werkt in de beveiliging. Hij probeert door middel van huizenruil een geschikte woning te krijgen voor zichzelf en zijn verloofde. Hij woont in Oss in een ruime huurwoning, maar zou graag in Den Bosch of Rosmalen willen wonen. "Daar ben ik opgegroeid, die omgeving mis ik. Bovendien wil ik dichter bij mijn familie wonen. Gezien de wachttijden voor een sociale huurwoning dacht ik: misschien werkt dit sneller."

Niet alleen voor zichzelf lijkt het ruilen van een woning Sedit een goede keuze. "Ik wil mensen ook blij maken: ruilen lijkt me ideaal daarvoor. Ik lever een huis spic en span aan en misschien doen anderen dat ook. Ik denk dat ik best een kans heb dat dit gaat werken."

Sedit probeert van woning te ruilen via een Facebookpagina. Het is de eerste keer dat hij op deze manier aan een huis probeert te komen. "Ik sta er positief in: het is zelf kiezen en kijken. Wat scheelt is dat er onderling ervaringen worden gedeeld. We zullen het zien."

Betaalbare tiny house

Het kopen van een woning in de huidige markt is ook geen optie voor Elwy te Grotenhuis (57), buschauffeur in de Achterhoek. Zij laat een chalet bouwen, een soort tiny house, in een buurtschap waar zij permanent mag wonen. "Na mijn scheiding in 2019 woonde ik tijdelijk op een camping. Ik besefte daar hoe weinig ik eigenlijk nodig had om in te leven."