Bendegeweld belangrijkste verkiezingsonderwerp voor Palestijnse Israëliërs

Israëliërs gaan morgen naar de stembus, voor de vierde keer in ruim anderhalf jaar tijd. Het is nog maar de vraag of deze verkiezingen een einde maken aan de patstelling die de politiek in Israël al zo'n twee jaar in zijn greep houdt.

Een belangrijke groep kiezers zijn de Palestijnse, ofwel Arabische Israëliërs, die meer dan een vijfde deel van de bevolking vormen. Voor hen is het dodelijke geweld binnen hun eigen gemeenschap, met name bendegeweld, het belangrijkste verkiezingsonderwerp.

Wekelijks demonstreren duizenden Palestijnse Israëliërs in de stad Umm al-Fahm. Ze vinden dat de politie niet genoeg doet om hen te beschermen. Eén van de prominentste activisten is Kifah Aghbaria, van wie in twee jaar tijd vier familieleden vermoord werden. De autoriteiten hebben de zaken nooit opgelost. Aghbaria hoopt dat de verkiezingen leiden tot betere bescherming door de Israëlische politie.

Kifah Aghbaria vertelt hoe ze haar broer en drie neven verloor door het geweld: