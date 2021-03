Bondscoach De Boer met volledig fit Oranje begonnen aan voorbereiding

'De voorbereiding van Oranje is erg kort' - NOS

Het Nederlands elftal is begonnen aan de voorbereiding op drie WK-kwalificatiewedstrijden in zeven dagen. De 24-koppige selectie van bondscoach Frank de Boer verzamelde zich vandaag op de KNVB-campus in Zeist en werkte daar een korte training af. Er zijn geen blessures; alle spelers trainden volledig mee. Nederland begint de WK-kwalificatie komende woensdag met een uitwedstrijd tegen Turkije. Daarna volgen confrontaties met Letland (zaterdag 27 maart in Amsterdam) en Gibraltar (dinsdag 30 maart in Gibraltar).

Voor Jeremiah St. Juste was het de eerste keer dat hij zich bij Oranje mocht melden. De 24-jarige verdediger is bezig aan een goed seizoen bij FSV Mainz in de Bundesliga en profiteerde van de afmelding van Stefan de Vrij, die positief is getest op het coronavirus. "Met Jeremiah St. Juste, die rechtsback en rechts in het centrum kan spelen, heb ik een goede vervanger", liet De Boer weten bij de bekendmaking van zijn selectie. "Het is mooi voor hem dat hij zijn debuut in de selectie kan maken." Ook Maarten Stekelenburg zal even hebben moeten wennen, want hoewel de Ajax-doelman al 58 interlands speelde, was hij al vier jaar niet meer uitgenodigd voor het Nederlands elftal. "Ik heb Maarten Stekelenburg bij de groep gehaald, zodat ik hem tien dagen aan het werk kan zien. Nu gaat het om WK-kwalificatie, maar uiteraard kijken we verder dan alleen deze week," vertelde De Boer over zijn keuze voor de 38-jarige Stekelenburg.

Programma Oranje - NOS

Oranje werkte een korte training af. Veel spelers kwamen een dag eerder nog in actie met hun club. Zo verloor Memphis Depay, van wie even onzeker was of hij Frankrijk mocht verlaten, zondagavond met Olympique Lyonnais de topper tegen Paris Saint-Germain. Dinsdagochtend om 11.00 uur traint Oranje nog een keer. Om 12.30 uur volgt dan een persconferentie van de bondscoach (die is live te zien bij de NOS), waarna spelers en staf eind van de middag op het vliegtuig naar Turkije stappen.