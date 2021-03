Miljoenenboete voor Unilever in Turkije

Unilever heeft in Turkije een boete gekregen van in totaal 480 miljoen Turkse lira, omgerekend zo'n 51 miljoen euro. De straf werd opgelegd vanwege beschuldigingen van kartelpraktijken bij de verkoop van ijs.

Unilever heeft volgens de Turkse mededingingsautoriteit een dominante positie op de markt. Er zouden illegale kortingen zijn gegeven aan doorverkopers en ook zou het bedrijf partijen hebben gedwongen een exclusiviteitsclausule te tekenen. Ook dat mag niet.

Unilever zal de beslissing van de Turkse autoriteiten met verschillende juridische middelen aanvechten, zo laat het in een schriftelijke reactie weten. "We houden ons strikt aan de wet en de regelgeving, zoals we dat in alle landen doen waar we opereren."

Unilever heeft van de Turkse autoriteiten zestig dagen om zijn contracten met de doorverkopers zoals winkels aan te passen.