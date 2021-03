Jonge Kron zegeviert in Ronde van Catalonië bij rentree Hirschi en Kelderman

Het is de eerste zege in de WorldTour voor Kron, die deze winter de overstap maakte van de bescheiden Deense ploeg Riwal. "Dit is gewoon fantastisch", stamelde hij na afloop.

Andreas Kron heeft de openingsrit van de honderdste Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De jonge Deen van Lotto-Soudal was de sterkste van een kopgroep van vier in de lastige rit van 178 kilometer van en naar Callella.

Op papier zou de eerste etappe met beklimmingen van derde, tweede en eerste categorie op het lijf geschreven zijn van de aanvaller, die we vorig jaar in de Tour geweldige solo's uit zijn benen zagen schudden. Vandaag hield Hirschi zich koest.

Froome was niet het enige slachtoffer. De beklimming zorgde voor een uitgedund peloton en na de afdaling regende het opeens aanvallen. Zo probeerde Geraint Thomas weg te komen, maar de voormalig Tourwinnaar slaagde daar niet in.

Kleine voorsprong volstaat

In de resterende 25 kilometer schommelde de voorsprong van de vier voortdurend tussen de 25 en 40 seconden en dat was voldoende om voor de overwinning te mogen sprinten.

Daarin was de Deen Andreas Kron, die vorig jaar in de Ronde van Luxemburg zijn eerste profzege behaalde in de sprint van een klein groepje, de snelste. Daarmee werd hij de opvolger van zijn ploeggenoot Thomas De Gendt, die in 2019 na een lange solo zegevierde in Callella.